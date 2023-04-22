Tolgahan Sayışman: Kalbim de aklım da Hatay’da!

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında pek çok ünlü isim, depremzedelere yardım için harekete geçti. Bu isimler arasında yer alan Tolgahan Sayışman, bir dernek aracılığıyla depremden etkilenen çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tolgahan Sayışman, şunları yazmıştı:'Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız. Depremin ilk anından itibaren insani yardımlarımızın yanı sıra bu hafta sonu da Kahramanmaraş ve Hatay giden Ar-Ge ekibimizle beraber yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp, halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız.'Sayışman, geçtiğimiz günlerden Bebek'te görüntülenmişt. 'Depremle ilgili bir önlem alabildiniz mi?' sorusuna oyuncu, 'Ailemi, kendimi kurtarsam bile aklım sevdiğim insanlarda, sizlerde olacak. Umarım öyle kötü günler bir daha yaşamayız. Almeda'nın deprem olduğundan beri psikolojisi bozuldu. Hep yakınlarda olmamı istiyor. Hiç kolay değil umarım bu zamanları hızla atlatırız” demişti.Tolgahan Sayışman, setlerin bayram tatiline girmesiyle beraber soluğu Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da aldı. Oyuncu, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi'yle beraber gittiği şehirde çadır kentleri ziyaret edip, daha önceden belirlenen ihtiyaçları depremzedelere ulaştırdı.Miniklere oyuncak da dağıtan Sayışman, “Bu depremzedelerimizin ilk bayramı... Bu önemli günde onlarla olmak istedim. Buraların geceleri hayalet şehirler olduğunu kimsenin unutmaması ve insanların acılarının hâlâ geçmediğini herkesin bilmesi lazım. Kalbim de, aklım da hep burada olacak” dedi.