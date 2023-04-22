Teoman'dan nostaljik paylaşım!

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sosyal hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptılar. Kiminin mesajı güldürürken, kimi de takipçilerini hüzünlendirdi. Bu isimlerden biri de Teoman oldu. Ünlü rockçı, 2018 yılında yazdığı 'Fasa Fiso' kitabından bir bölüme yer verdi."ÖLMEK İSTİYORUM! NE YAPSAM OLMUYOR"Çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınlayan Teoman, "Pazar günleri Sahaflar’ın orada, Beyazıt'ta sokak pazarları kuruluyor, sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık: Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. 'Şarlo' filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" ifadelerini kullandı."KALBİM PARÇALANIYOR, VICIK VICIK YAĞ VAR"Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için.