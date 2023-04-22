  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teoman'dan nostaljik paylaşım!

Rockçı Teoman, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayram harçlıklarını biriktirip aldığı sinema makinesini nasıl bozduğunu "Mutsuzluktan öleceğim" diyerek anlatan 55 yaşındaki sanatçı, çocukluk yıllarına ait anısı ile takipçilerini yıllar öncesine görürdü.

Ekleme: 22.04.2023 - 02:00 Güncelleme: 22.04.2023 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Ünlü isimler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sosyal hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptılar. Kiminin mesajı güldürürken, kimi de takipçilerini hüzünlendirdi. Bu isimlerden biri de Teoman oldu. Ünlü rockçı, 2018 yılında yazdığı 'Fasa Fiso' kitabından bir bölüme yer verdi.

"ÖLMEK İSTİYORUM! NE YAPSAM OLMUYOR"

Çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınlayan Teoman, "Pazar günleri Sahaflar’ın orada, Beyazıt'ta sokak pazarları kuruluyor, sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık: Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. 'Şarlo' filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" ifadelerini kullandı.

Teoman'dan nostaljik paylaşım!

"KALBİM PARÇALANIYOR, VICIK VICIK YAĞ VAR"

Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için.

AK Parti'nin İstanbul'daki ofislerine üst üste silahlı saldırılar! Önce Kocasinan şimdi de Kuleli....
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı
Kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı: CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da yuhalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Albayrak Grubu tarafından Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde
Bakan Soylu 'Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak' diyerek açıkladı! Hakkari'de 40 yıl sonra...
Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Onları siyasi mefta haline getireceğiz!
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Bakan Akar tarih verdi! Arifiye'de üretilen ilk Altay tankı envantere giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor
Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
‘Bir oy için vatanı satıyor’
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Göksel kız çocuklarına ışık oldu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...