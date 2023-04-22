Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı, tekrar bölümleri hâlâ ilgiyle izlenen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar'dan acı haber geldi.Usta oyuncu, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayata veda etti.Rana Cabbar, Şişli Katolik Ermeni Mezarlığı'nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cabbar'a son görevini yerine getirmek için sevenlerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, 'Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı. Daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun' şeklinde konuştu.Tiyatro oyuncusu Vahide Perçin, 'Rana abiyi daha geç tanıyanlardanım. Ankara sanat tiyatrosunda tanıştım. Yeri çok zor doldurulacak. Doldurulur mu bilmiyorum çok üzgünüz' ifadelerini kullandı.Cenazede yer alan bir diğer ünlü oyuncu Altan Erkekli, 'Bizim için oyuncu değil bir abi bir usta, hayatı anlatan dert ortağı. Sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz. Büyüğümüz ama dost gibi. Bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı' dedi.Oyuncu Halil Ergün, 'Değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik, tiyatro ya çok önemli katkıları oldu, çok değerli bir arkadaşımızdı ışıklar içinde yatsın artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşma ya başladı sarsıldık tabii daha yapacağı işler vardı çalışmaları vardı bildiğim kadarıyla' ifadelerini kullandı.24 Haziran 1945'da Şanlıurfa'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'sakıncalı' rolünü ilk oynayan aktördür.