Rana Cabbar'ın cenaze programı belli oldu...

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı, tekrar bölümleri hâlâ ilgiyle izlenen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar'dan acı haber geldi.Usta oyuncu, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKVefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cabbar'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Rana Cabbar'ın cenazesi, 22 Nisan Cumartesi günü saat 13:00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.RANA CABBAR KİMDİR?24 Haziran 1945'da Şanlıurfa'da dünyaya gelen Rana Cabbar, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'sakıncalı' rolünü ilk oynayan aktördür.Rol aldığı ve yönettiği birçok tiyatro oyununun yanı sıra sinemada da boy gösteren Rana Cabbar; 'Aşk-ı Memnu', 'Hayat Devam Ediyor', 'Kabadayı', 'Beyaz Gelincik', '72. Koğuş', 'Hakkari'de Bir Mevsim' gibi yapımların da aralarında bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı.