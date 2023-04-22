O sahne Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!

Yalı Çapkını dizisi son bölümü ile ekrana geldi. Ancak dizideki Halis Ağa tarafından Seyran'ın kaçırılma sahnesi, şarkıcı Demet Akalın'ı çileden çıkarttı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından Yalı Çapkını ile ilgili sitemkar bir paylaşımda bulundu.