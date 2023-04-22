O sahne Demet Akalın'ı çileden çıkarttı!
Yalı Çapkını dizisi son bölümü ile ekrana geldi. Ancak dizideki Halis Ağa tarafından Seyran'ın kaçırılma sahnesi, şarkıcı Demet Akalın'ı çileden çıkarttı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından Yalı Çapkını ile ilgili sitemkar bir paylaşımda bulundu.
Yalı Çapkını dizisi cuma akşamları ekrana geliyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde oldukları Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide yer alan ev basma sahnesi ise şarkıcı Demet Akalın'ın adeta çileden çıkardı.
DEMET AKALIN'DAN YALI ÇAPKINI'NDAKİ O SAHNEYE SİTEM
Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Halis Ağa, Kazım'ın evini bastı ve Seyran'ı eve getirdi. Seyran'ı odaya kapatan Halis Ağa, Ferit'e de boşanma kağıtlarını imzalattı.
Bu sahneye sinirlenen Demet Akalın, 'E Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz' derken, birinci olmuşsunuz diye sakın böyle devam etmeye kalkmayın dedi.
DEMET AKALIN'DAN YALI ÇAPKINI'NDAKİ O SAHNEYE SİTEM
Yalı Çapkını'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Halis Ağa, Kazım'ın evini bastı ve Seyran'ı eve getirdi. Seyran'ı odaya kapatan Halis Ağa, Ferit'e de boşanma kağıtlarını imzalattı.
Bu sahneye sinirlenen Demet Akalın, 'E Kurtlar Vadisi'ne çevirmişsiniz' derken, birinci olmuşsunuz diye sakın böyle devam etmeye kalkmayın dedi.