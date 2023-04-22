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Nazan Öncel oğlu evlendi...

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, 18 yaşındayken nikah masasına oturduğu ve 12 yıl sonra boşandığı Salih Öncel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel'in evlendiğini duyurdu.

Ekleme: 22.04.2023 - 00:08 Güncelleme: 22.04.2023 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
'Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, 1973–1985 yılları arasında evli olduğu, 2017'de kanserden dolayı hayatını kaybeden Salih Öncel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Serkan Öncel'i evlendirdi.

Nazan Öncel oğlu evlendi...

''BİZE DE BAYRAM BÖYLE GELDİ''

Serkan Öncel (49), sevgilisi Pınar ile dünyaevine girdi. Mutlu haberi ''Bize de bayram böyle geldi. Bu vesileyle herkesin bayramını kutlarım.'' sözleriyle duyuran ünlü şarkıcı, oğlu ve gelininin nikâhından bir kareye yer verdi.

Nazan Öncel'in paylaşımına takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

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