Merve Boluğur ekranlara döneceğini açıkladı
Bir süredir oyunculktan uzak olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Instagram sayfasından takipçisine verdiği bir cevap ile tekrar ekranlara döneceğini açıkladı.
'Ezgi' karakterine hayat verdiği 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinden sonra ekranlarda yer almayan, geçtiğimiz yıl ise şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.
Bir hayranının, "Film, dizi..." mesajına yanıt veren ünlü isim, şu cevabı verdi:
"Dizi de yapmaya karar verdim. Artık işime dönüyorum... Yine güzel projelerle inşallah."
Bir hayranının, "Film, dizi..." mesajına yanıt veren ünlü isim, şu cevabı verdi:
"Dizi de yapmaya karar verdim. Artık işime dönüyorum... Yine güzel projelerle inşallah."