Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı!

Hem yer aldığı projelerle, hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, İtalya'ya tatile gitti. Tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, 30.4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından çıktığı İtalya tatilinden görüntüler paylaştı.Renkli kareleriyle kısa sürede 2 milyona yakın beğeni alan Erçel'e; "Bayram şekerimiz", "İtalya bu güzelliği misafir ettiği için çok şanslı" ve "Gökkuşağı gibisin Hande" gibi 9 bin yakın beğeni geldi.