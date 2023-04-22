Aydemir Akbaş'tan sevindiren haber!

Kanser hastalığına yakalanan Aydemir Akbaş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık durumunun iyi gittiğini belirten Aydemir Akbaş, kanser değerlerinin yarı yarıya azaldığını söyledi.

Sinema oyuncusu Aydemir Akbaş daha önce geçirmiş olduğu kanser hastalığına bir kez daha yakalanmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Aydemir Akbaş, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sevenlerini mutlu eden sanatçı, kanser değerlerinin yarı yarıya azaldığını belirtti.



Aydemir Akbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Yazan, mesaj atan, merak eden çok oluyormuş hesabımı kontrol edenler söylüyor. İlginize ve dualarınıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun; kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesile ile herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler."