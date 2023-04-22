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Aslı Enver ve eşinden aşk dolu paylaşım

Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikâh masasına oturan ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Aslı Enver, eşiyle romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 22.04.2023 - 23:06 Güncelleme: 22.04.2023 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Daha önce 'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurmuştu.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Enver, son olarak 6.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

38 yaşındaki güzel oyuncu, eşi Gökbudak'a sarılırken çektiği bir kareyi kalp çizerek Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladı. Aslı Enver'in paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Aslı Enver ve eşinden aşk dolu paylaşım
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