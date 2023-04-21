Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti
Ekranların sevilen isimlerinden olan güzel oyuncu Sude Zülal Güler cephesinden acı haber geldi. Sude Zülal Güler, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Güler, paylaşımında "Ben bugün canımı, canımın en içini melek annemi kaybettim" ifadelerine yer verdi.
Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti. Oyuncu Sude Zülal Güler, annesinin ölüm haberini sevenlerine yaptığı paylaşımla duyurdu.
'SENİ ALLAH'A EMANET ETTİK'
Sude Zülal Güler 'Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi... Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem' sözleriyle annesiyle olan anılarını paylaştı.
'SENİ ALLAH'A EMANET ETTİK'
Sude Zülal Güler 'Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum, ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi... Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah'ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem' sözleriyle annesiyle olan anılarını paylaştı.