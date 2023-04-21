'Nostalji' paylaşımı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait bir karesini yayınladı. "Nostalji" yapan Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı takipçilerini geçmişe götürdü. Usta oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Birçok ünlü isimler birlikte başrollerini paylaştığı filmler ile Yeşilçam'a damga vuran Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekiyor. Güzelliği ile yıllara meydan okumaya devam eden güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu, son olarak geçmiş yıllardan bir halini paylaşarak beğeni aldı.68 yaşındaki usta oyuncu Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle beğeni topladıktan sonra yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında yerini alan Gülşen Bubikoğlu'nun son haline sosyal medya kullanıcıları 'Yıllara meydan okuyorsunuz' gibi yorumlarda bulundu.