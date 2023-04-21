Göksel kız çocuklarına ışık oldu

Göksel, 19 Nisan Çarşamba gecesi Harbiye Açıkhava konserinin geliriyle kız çocuklarına ışık oldu. Ünlü popçu, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Harbiye konserinin açılışını lazer ışıkları altında ‘Hiç Yok' şarkısıyla yapan sanatçı; ‘Sabır', ‘Sen Orda Yoksun', ‘Aşkın Yalanmış', ‘Yalnız Kuş', ‘Uzaktan' gibi en sevilen hitlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden ‘Gözleri Aşka Gülen', ‘Gündüzüm Seninle', ‘Mavi Boncuk', ‘Senden Başka', ‘Dudaklarında Arzu' gibi şarkıları da kendine has vokaliyle yorumladı.'İlk defa bir bahar mevsiminde Harbiye'de çok kıymetli bir amaç için sahnedeyim' açıklamasını yapan Göksel, seyircisine 'Bana enerjinizi gönderin' dedi. Göksel, konserin ikinci yarısında hayranlarından birini, hit şarkılarından 'Depresyondayım'ı söylemek için sahneye davet etti ve eğlenceli dansıyla seyircileri mest etti.Enerjisi, dinamizmi, şarkıları ve yorumuyla dikkat çeken Göksel, konserin ilk yarısında Özlem Kaya imzalı sırtı açık etekleri püsküllü gümüş taşlı, ikinci yarıda Özgür Masur imzalı altın rengi olmak üzere iki elbise tercih etti.Harbiye Açık Hava konserinde Göksel'i; Atiye, Özgür Masur, Norm Ender ve Akasya Aslıtürkmen gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.