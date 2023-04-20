Yeliz Şar'ın acı günü
Annesi Şehriban Şule Şar'ı kaybeden ünlü oyuncu Yeliz ŞAr, sosyal medya hesabından acısını dile getirdi.
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar 44 yaşında yaşamını yitirdi.
Şar, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.
Annesiyle bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Şar, altını şunları yazdı:
"Dualarınızı eksik etmeyin"
"Canım biricik annem, hayatım birtanemi maalesef kaybettik. Dualarınızı eksik etmeyin"
Şehriban Şule Şar, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Şar, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.
Annesiyle bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Şar, altını şunları yazdı:
"Dualarınızı eksik etmeyin"
"Canım biricik annem, hayatım birtanemi maalesef kaybettik. Dualarınızı eksik etmeyin"
Şehriban Şule Şar, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.