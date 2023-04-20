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Ünlü keman virtüozü depremzedeler için çaldı

Dünyanın en iyi kemancılarından biri olarak kabul edilen Grammy Ödüllü virtüoz ve orkestra şefi Maxim Vengerov, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda depremzedeler için çaldı. Konserin sanatçı gelirleri, depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.

Ekleme: 20.04.2023 - 23:03 Güncelleme: 20.04.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Rus keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası sahnede temsil eden kemancı Özcan Ulucan ve piyanist Birsen Ulucan kardeşlerin ricaları üzerine depremzeler için çaldı. Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Norveçli başarılı çellist Sandra Lied Haga'nın da solist olarak yer aldığı konser, 19 Nisan akşamı CRR Konser Salonu'nda gerçekleşti. 'Dayanışma' başlığıyla gerçekleşen konserde sanatçılara Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konserin sanatçı gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde 'Birsen - Özcan Ulucan Sanat Fonu' adı altında depremzede gençlerin sanat eğitimi için kullanılacak.

Ünlü keman virtüozü depremzedeler için çaldı

Keman sanatçısı Özcan Ulucan, konserde yaptığı konuşmada, depremi uzaktan yaşayanların yardıma koşmak için çırpındığını dile getirerek, müzisyenler olarak kendilerinde bir katkısı olabilmesi için dünyanın en önemli keman virtüözlerinden Maxim Vengerov ile temasa geçtiklerini, Vengerov'un ise yardım konseri teklifini hemen kabul ettiği söyleyerek virtüöze bir kez daha teşekkür etti.

Ünlü keman virtüozü depremzedeler için çaldı

Ulucan, bis parçası olarak ağıt niteliğinde olduğundan ve acıları bir şekilde ifade edeceğini düşündükleri için Ahmet Adnan Saygun'un piyano ve keman için suiti olan Demet isimli eseri seçtiklerini belirtti. Maxim Vengerov, Ulucan Kardeşler ve Sandra Lied Haga, Saygun'un Demet Suiti'nin Prelued bölümünü, ülke olarak deprem felaketinde yaşanan acılar için çaldı.

Ünlü keman virtüozü depremzedeler için çaldı

Konserde, J. Brahms İkili Konçerto, L. Van Beethoven Üçlü Konçerto ve P.I. Tchaikovsky Romeo & Juliet Fantazi Uvertür icra edildi.

Her bölümü yoğun alkışlarla sona eren konseri, aralarında konservatuvar öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişi dinledi.

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