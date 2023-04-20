Ünlü çift nikah masasına oturdu...

7 yıldır aşk yaşayan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.Ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı ve fotoğraflarına "Resmileşti" notunu düştü.Pek çok meslektaşı Külegeç'e tebrik mesajları yolladı.