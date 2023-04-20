Eda Taşpınar'ın Moda Deniz Kulübü Başkanı olan babası Teoman Taşpınar evlendi. Sosyetik isim, babasının nikâhından kareleri Instagram hesabından yayınladı.Nikâh anından bir de video paylaşan Taşpınar, cici annesine övgüler yağdırdı. Taşpınar, 'Hepimiz çok çok şanslıyız çünkü sen bizim aramızdasın' mesajını yazdı.