Sinan Akçıl depremzede çocuklarla buluştu...

Deprem felaketinin ardından afet bölgesini ziyaret eden ve yardım çalışmalarına destek olan Sinan Akçıl, son olarak Kahramanmaraş'a gitti. Konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya gelen şarkıcı, çocuklarla çekilen karelerini sosyal medyada paylaştı.

Sinan Akçıl, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan, binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giderek, yaraları sarmaya çalışmıştı.Bir kez daha Kahramanmaraş'ı ziyaret eden ünlü şarkıcı, konteyner kentte kalan depremzedelerlerle buluştu. İftarda yemek dağıtan Akçıl, afetzede çocuklarla vakit geçirdi."GÖZLERİNİZDEKİ PARLAMAYI UNUTMAYACAĞIM"Kahramanmaraş ziyaretinden paylaştığı kareler yürekleri ısıtan Sinan Akçıl, depremzede çocuklarla olan fotoğraflarına şu notu düştü:Bu geceden sonra bizi ancak her gün sevmek kurtarır. Müzik birleştiricidir ve gözlerinizdeki parlamayı unutmayacağım. Allah güzel ülkemizi korusun.ŞARKININ GELİRİYLE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DESTEK OLACAKKahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'a giden Sinan Akçıl, yaşadıklarından ve gördüklerinden etkilenip, 'Elini Uzat' isimli şarkısını bestelemişti. Ünlü isim, şarkıdan elde edilen gelirle 20 depremzede çocuğa üniversiteyi bitirene kadar eğitim bursu vereceğini duyurmuştu.