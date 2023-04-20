Pınar Eliçe: 18 yaşındaki kız gibiyim

Usta sanatçı Ferdi Tayfur klasiği ‘Sevebilseydin’ teklisi ile uzun bir aradan sonra müzik kariyerine dönen Pınar Eliçe, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.18 YIL SONRA BİR İLKŞimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan 51 yaşındaki şarkıcı, 18 yıl sonra sahneye çıkacağını belirterek, "Bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta konserim olacak. Zaman yaklaştıkça heyecanlanıyorum" dedi."İKİ ÇOCUĞUMU BÜYÜTTÜM"Pınar Eliçe, "Neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna, "İki çocuğumu büyüttüm. Oğlum iş sahibi. 19 yaşındaki kızım hukuk okuyor" yanıtını verdi."PİŞMAN DEĞİLİM"Ünlü şarkıcı, "Kariyerinizi bir kenara bıraktığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Hiç pişman değilim. Çünkü yaptığım her şeyin hakkını vermek isterim. İki çocuğum hakkını vermem gerekiyordu. Çocuklarımı büyüttüm artık gözüm arkada değil. Yerlerini bildiler. Şimdi kendi kariyerime odaklıyım. Geç kalmış bir şey yok. Fıstık gibiyim. 18 yaşındaki kız gibiyim. O kadar da iddialıyım" şeklinde konuştu.