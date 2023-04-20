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Beyaz Gazete
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Merve Boluğur çocuk istiyor

Her açıklamasıyla gündem olmayı başaran Merve Boluğur, anne olma isteğini yineledi.

Ekleme: 20.04.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.04.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinden sonra herhangi bir projede yer almayan Boluğur, yeniden ekranlara döneceğini söyledi.

"Yorucu bir tempo oldu"
Çok teklif aldığını söyleyen ama her projeyi kabul etmediğini söyleyen Boluğur, “Oyunculuğa çok erken yaşta başladım. Yorucu bir tempo oldu. Sektör de biraz beni tatmin etmedi, ara verdim. Sonra özlem duygusu ağır bastı.” diye konuştu.

Oyuncu, “Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyelim. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Kendimi dinlediğim bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum.”

Merve Boluğur’a “Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatıldı. Ünlü Oyuncu, anne olmayı çok istediğini söyledi:

"Yaşım 37 oldu"
“Çocuk istiyorum. Anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur.”
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