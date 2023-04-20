Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle görüntüler...
2012-2014 yılları arasında yayınlanan 'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı 'Çağatay Koçtuğ' karakteriyle adından söz ettiren Hakan Meriçliler, önceki gün İspanyol sevgilisi ile Bebek’te görüntülendi.
Bebek sahilinde el ele yürüyüş yapan Hakan Meriçliler ile İspanyol kız arkadaşı, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince adımlarını hızlandırdılar.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Meriçliler'in İspanyol sevgilisi, bir anda çıkan rüzgardan uçmak üzere olan şapkasını tutarak oradan uzaklaştı.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Meriçliler'in İspanyol sevgilisi, bir anda çıkan rüzgardan uçmak üzere olan şapkasını tutarak oradan uzaklaştı.