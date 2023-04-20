Hakan Meriçliler İspanyol sevgilisiyle görüntüler...

Bebek sahilinde el ele yürüyüş yapan Hakan Meriçliler ile İspanyol kız arkadaşı, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince adımlarını hızlandırdılar.Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Meriçliler'in İspanyol sevgilisi, bir anda çıkan rüzgardan uçmak üzere olan şapkasını tutarak oradan uzaklaştı.