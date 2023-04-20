Hadise ve Murda gecelerde...

Geçtiğimiz yıl 'İmdat' adlı bir şarkıya imza atan Hadise ile rapçi Murda, önceki gece Bebek’te buluştu. Ünlü isimler, Balıkçıda yedikleri yemeğin ardından çıkışta objektiflere yansıdı. Kendi arabalarıyla peş peşe gittikleri Kuruçeşme’deki bir kulübe giden ikili, geceye burada devam etti.

Yeni şarkısı 'Feryat'ı müzikseverlerle buluşturan Hadise, önceki gece Bebek'deydi. Balık restoranından çıkan 37 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl İmdat parçasına imza attığı rapçi Murda ile birlikteydi."MURDA İLE YENİ ŞARKI ÇALIŞMASI YAPTIK"Yeni bir proje olduğunu söyleyen güzel popçu, "Murda ile yeni bir şarkı çalışması başlattık. Bugün çok konuşmayacağım. Sizlere kolay gelsin arkadaşlar" demekle yetindi.Murda'nın bindiği VIP aracı takip eden Hadise, Kuruçeşme'deki bir kulübe girdi. Basın mensuplarını fark eden ikilinin, önce Etiler'de gezmesi, daha sonra Kuruçeşme'deki mekana girmesi dikkat çekti.SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU!Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 ay gibi çok kısa bir sürede boşanması çok konuşulmuştu. "Sanat hayatımla ilgili Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan şarkıcının, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği öne sürülmüştü.