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Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu!

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı 'Asmalı Konak' dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Karadağ' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Eylem Yıldız, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. 45 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Ekleme: 20.04.2023 - 22:58 Güncelleme: 20.04.2023 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisinde rol alan Eylem Yıldız, ameliyat olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir operasyon geçirdiğini belirten oyuncu, iki yıl içinde iki kez koronavirüse yakalandığını ve sonrasında ise sürekli rahatsızlandığını söyledi.

EYLEM YILDIZ'IN SAĞLIK DURUMU

Ameliyat öncesi hastane odasında çekilen bir kareyi Instagram'da paylaşan Yıldız, ''Bu fotoğraf geçtiğimiz perşembe gününden. Geçen hafta bu saatlerde uzun bir ameliyattan henüz çıkmış ve yoğun bakımda yatıyordum. Aslında azıcık da olsa içinde keder olan anıları paylaşmayı sevmiyorum ama bu fotoğrafı, kişisel tarihimin en zorlu virajını -umuyorum ki geride kaldı- ne kadar rahat atlattığımın gururu ile paylaşıyorum'' ifadelerini kullandı.

''AKCİĞERİMDE İYİ HUYLU KİST TESPİT EDİLDİ''

Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım. Sağlığıma oldukça güvenen ben, yaşadıklarıma bir türlü anlam veremiyordum. Sürekli rahatsızlanmaya başlamıştım. Sağlık taramasında, sağ akciğerimde doğuştan olan ve bu son yıllardaki enfeksiyonlar ile aktifleşen iyi huylu bir kist bulgulandı. Ve konsey hızlıca ameliyat kararı aldı. Gerçekten hayatımın şokuna uğradım.

Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu!

''İNSAN BÖYLE DURUMLARDA HAYATININ Z RAPORUNU ÇIKARIYOR''

Zorlu süreçte kendisine moral ve destek veren ailesine, ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, sağlık ekibine ve sevenlerine teşekkür eden ünlü oyuncu, ''Tuhaf günlerdi. Bir anda kendimi ailemin, dostlarımın, sevgisiyle çevrelenmiş buldum. Sarıp sarmaladılar, yedirip gezdirdiler, söylemesi ayıp hediyelere boğdular. Şımardım, mutlu oldum. Çokça düşündüm, sorguladım. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belkide hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım. Kendime yaptığım ne kadar gereksiz baskı varsa hepsi boşa çıktı. Sevmekten, sevilmekten başkaca da ulvi bir anlam bulamadım. Yanımda olanlar kendini biliyor. Onlarla artık başka, lezzetli bir boyuta geçti dostluğumuz. Şimdi artık nekahati atlattım. Bölüm iki. İstediğim yerden, istediğim şekilde, kendi şiirimi yazarak'' mesajını yazdı.

Eylem Yıldız'ın paylaşımına aralarında Bennu Yıldırımlar, Şenay Gürler, Başak Sayan, Nazlı Bulum gibi meslektaşlarının da bulunduğu ünlü isimden ve takipçilerinden 'geçmiş olsun' yorumları geldi.

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