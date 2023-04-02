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Yeni şarkısının sözlerini ilk kez açıkladı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Canım Türkiye'm" adını verdiği yeni şarkısının sözlerini ilk kez Düzce'de açıkladı. Gencebay yeni şarkısında, "Gururum, onurum canım Türkiye’m. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım dünya duysun. Canım Türkiye’m" sözlerinin yer aldığını duyurdu.

Ekleme: 2.04.2023 - 00:18 Güncelleme: 2.04.2023 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Orhan Gencebay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kentte iftar programına katıldı. Düzceli protokol temsilcileri ile iftar yapan Gencebay, daha sonra Kırım Türkleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Canım Türkiye'm ismini verdiği şarkısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gencebay, "Canım Türkiye’m, ülkemizin dirliği, birliği için yapmış olduğum bir beste. Ülkemizin şu anda dirliğe, birliğe çok ihtiyacı var. Evvelallah bizim ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Biz nelerin üstesinden geldik. Şimdi yeni bir seçim zamanı var. Bu seçimlerde ülkemizin hayrına güzel sonuç olacak. Bir takım kişiler var, emperyalistler var. Onlarla ilişiği olan kişiler var. Biz onların hepsini aşarız. Ülkemizin içindeki insanlar ülkemizi çok seviyorlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı da veririz bu uğurda. Onunla ilgili bu besteyi yaptım" dedi.

Orhan Gencebay yeni şarkısının sözlerini ilk kez açıkladı

"Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım"

Şarkının klip çekimlerini bitirdiklerini dile getiren Orhan Gencebay, "Dün itibariyle klibi bitirdik. Klipte benim görevim olan yerleri bitirdik. Klibin çekimi devam ediyor. Bu şarkı Canım Türkiye’m isimli bir şarkı. 4 kıtadan oluşuyor. Heyecanla burada şarkıyı okuyacaktım. Söylemeyeyim. Klibi izleyin. Çok da iyi oldu. Hepimiz çok beğendik. İnşallah iyi olacak. Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım. Umarım halkımızda sever. Ülkemizin daha yolu açık. Dünya’da neler yapacak bundan sonra göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Halkımız da bunu istiyor. Halkımızın birliği, dirliği hiç bir zaman eksilmedi. Hepimiz vatanımızı çok seviyoruz. Canımız kurban" şeklinde konuştu.

"Aşığınım dünya duysun"

Şarkısının sözlerini ilk kez Düzce'de açıklayan Orhan Gencebay, "Sen benim cennetim hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye’m. Uğurunda can veren canlarımızla, çıktık sonsuza bayrağımızla, Allah’ın yolunda imanımızla. Biz bize yeteriz canım Türkiye’m. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Biz senin ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum canım Türkiye’m. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım Dünya duysun. Canım Türkiye’m. Şarkımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar Gencebay'ın yeni şarkısının sözlerine alkışlarla destek verdi.

Yeni şarkısının sözlerini ilk kez açıkladı
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