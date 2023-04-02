Özge Ulusoy estetiğin dozunu kaçırdı

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda babasını trafik kazasında kaybetti.Cenazedeki fotoğraflarıyla uzun süre gündem olan Ulusoy, estetik eleştirilerine maruz kaldı.Öyle ki, birçok sosyal medya kullanıcısı, 'Estetikten ağlayamamışsın' yorumunda dahi bulundu.Olumsuz yorumlara adeta öfke kusan Ulusoy, yaşadığı kötü günlerin ardından toparlanmaya başladı.Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren manken, son fotoğrafıyla bir kez daha eleştirilerin odağında oldu.Fazla kilo verdiği görülen Ulusoy, güzellik merkezine giderek yüzüne işlemler yaptırdı.O anlardan fotoğraf paylaşan genç isim, son hali ile takipçilerini üzdü. birçok sosyal medya kullanıcısı Ulusoy'a, 'İnsan kendine bunu neden yapar?', 'Hiç iyi görünmüyorsun' şeklinde yorumlarda bulundu.İşte Ulusoy'un o kareleri...