Ev sahibiyle mahkemelik oldu!

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Haluk' karakteriyle tanınan Tamer Karadağlı, bu sene kanuni artış oranının yüzde 25 ile sınırlı olmasına rağmen kirasını yaklaşık yüzde 70 artırdığını, ev sahibinin ise astronomik bir rakam talep ettiğini belirtti. Kendisinden istenen kiraya "Kabul edilemez" diyen oyuncu, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı.

İstanbul Göktürk’te yaşayan Tamer Karadağlı, oturduğu apartman dairesi için ev sahibinin istediği yüksek kira bedeli nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.



Kiralarını eksik ödediği iddiasıyla ünlü oyuncu hakkında icra takibi başlatıldığı iddia edildi. Karadağlı ise basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından "Önemli" başlıklı bir açıklama yayınladı.



"YÜZDE 70 ARTTIRDIM, KABUL ETMEDİ"



Basında 'Tamer Karadağlı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını, oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda artırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı yüzde 25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık yüzde 70 oranında artırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır.



"10 BİN 500 TL OLAN KİRAYI 55 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ"



Karadağlı, "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.