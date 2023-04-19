Yüz felci geçirdiğini açıkladı!

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, katıldığı canlı yayında 3 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın ardından yaşadıklarını anlattı.

Ebru Şallı, Ceyda Düvenci'nin sunduğu programa konuk oldu. Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan ve 16 Nisan 2020'de lösemi nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki oğlu Pars'ın ardından yaşadıklarını anlattı.



Şallı, “Pars’ın hastalık süreci başladığında büyük oğlumu yurtdışındaki okuluna 1 yıl erken yolladık” dedi.



"Çocuğumu korumak istedim"



Oğlunun tedavi sürecinde kendisinin de rahatsızlandığını ancak yaşanan tüm süreci basın uzak tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Ebru Şallı, "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu...



"Sağ olsunlar"



İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim. Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı...



"Kolay bir süreç değildi"



Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim" dedi.