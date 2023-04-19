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Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli’nin kolon kanseri tedavisi gören annesi Akçe Sürmeli, geçtiğimiz sene kendini asarak intihar etmişti. Yaşadığı acının ardından uzun süredir ortalarda görünmeyen Sürmeli, geçtiğimiz gün Kadıköy'de gizemli bir kadın arkadaşı ile kameralara yansıdı.

Ekleme: 19.04.2023 - 09:54 Güncelleme: 19.04.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli (82), geçtiğimiz sene eylül ayında çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı Kocaeli'deki evinin arka bahçesinde ipe asılı halde bulunmuştu. Akçe Sürmeli’yi asılı halde bulan bakıcı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermişti.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ali Sürmeli, açıklamasında annesinin kolon kanseri olduğunu ve geçirdiği ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derince Esentepe Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ali Sürmeli’nin yakın dostu Erkan Can, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılmıştı. Beş çocuk annesi Akçe Sürmeli’nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"ANNEM ACILARA DAYANAMADI DEMEK Kİ"

Cenaze töreninde konuşmakta güçlük çeken Ali Sürmeli, “Annem acılarına dayanamadı demek ki, takdiri ilahi” ifadelerini kullanmıştı.

KADIKÖY'DE ORTAYA ÇIKTI

2020'de evinde geçirdiği beyin kanamasından sonra girdiği toparlanma sürecinde annesinin intiharıyla sarsılan Ali Sürmeli (64), uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir parkta objektiflere takıldı.

GÖZLERDEN KAYBOLDULAR

Spor kıyafeti ile köpeğini gezdiren Sürmeli’nin yanındaki kadın arkadaşı dikkat çekti. Parkta el ele dolaşan Sürmeli ile gizemli arkadaşı, bir süre dolaştıktan sonra gözlerden kayboldular.

Uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
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