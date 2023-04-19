Nuri Bilge Ceylan'ın acı günü!

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Fatma Ceylan için Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakıroba köyünde ikindi namazına müteakiben köy camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, köy haklı ve Ceylan'ın yakınları katıldı.Törenden önce Ceylan, taziyeleri kabul etti. Daha sonra Fatma Ceylan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.