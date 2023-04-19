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İsmail Demirci: Ali bana benziyor

Oyuncu Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, önceki gün İstanbul Akvaryum’da objektiflere takıldı. Yakın zamanda bebek sahibi olan çift, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Ekleme: 19.04.2023 - 01:48 Güncelleme: 19.04.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral ile 2017 yılında nikâh masasına oturan İsmail Demirci, geçtiğimiz mayıs ayında Ali adını verdikleri oğlunu kucağına almıştı.

İlk kez anne ve baba olma sevinci yaşayan oyuncu çiftten Demirci, “Bebek kime benziyor?” sorusunu, "Bu konuda çok fazla yorum var, daha çok bana benzetiyorlar" şeklinde cevapladı.

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