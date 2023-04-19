Feyza Civelek'in acı günü!

Feyza Civelek, Instagram hesabından dedesinin vefat ettiğini duyurdu. Dedesiyle çekilen bir karesine yer verip, üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan oyuncuya, takipçilerinden baş sağlığı mesajları yağdı."SENİN ELİNDE BÜYÜDÜM BEN"Dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için. Nur içinde uyu. Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem.