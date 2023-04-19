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Beyaz Gazete
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Ceylan yüzündeki değişimle dikkat çekti

Değişimiyle sık sık dikkatleri üzerine çeken bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, yüzüyle dikkat çekti. 2. Sayfa'da son hali gösterilen Ceylan'ı gören sunucular şoke oldu. Müge Dağıstanlı "Öyle bir dolgu var ki göz altından dudak altına kadar yüzünü hareket ettiremiyor" dedi.

Ekleme: 19.04.2023 - 01:43 Güncelleme: 19.04.2023 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyatan ünlü isim, yeni imajıyla bu kez de Marilyn Monroe'ya benzetilmişti.

Ceylan yüzündeki değişimle dikkat çekti

Spor tarzıyla hafta sonunun keyfini çıkartan Ceylan Avcı, objektiflere verdiği pozları Montaigne'in 'Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez' sözüyle paylaşmıştı.

Ceylan yüzündeki değişimle dikkat çekti

'BENDEN GENÇ DURUYORSUN ANNEM'

48 yaşındaki Türk Halk Müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de annesinin karelerine kayıtsız kalmamıştı. Bozkurt, annesinin fotoğrafına, 'Benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim. Kraliçem. Maşallah' notunu düşmüştü.

Sürekli imaj değiştiren Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Değişimiyle 2. Sayfa'nın gündeminde olan Ceylan'ı görenler şaştı kaldı.

Ceylan yüzündeki değişimle dikkat çekti

DOLGULARI ABARTINCA DİLE DÜŞTÜ

Sunucu Müge Dağıstanlı Ceylan'ı görünce 'Kilo değil dolgu, estetik konusunda kendisiyle barışık... Şu haline kendi de baksa beğeneceğini düşünmüyorum dolgular fazla kaçmış. Yaşı çok ileride değil ki, gözün altı dudak altına kadar oynamıyor' dedi.

Ceylan yüzündeki değişimle dikkat çekti

Dolguları abartan Ceylan'ın mimik bile yapamadığı gözlerden kaçmadı. Gözleri geriye giden Ceylan'ın görüntüsü 2. Sayfa'da masaya yatırıldı.

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