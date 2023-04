Ünlü çift boşanma iddialarına yanıt!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Kenan Barış Özkan ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. İki çocukları olan ikiliden Öztürk, sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.'ŞAŞIRDIK MI?'Tatilden paylaşım yapan ünlü isim, bir takipçisinin 'Kenan yok mu?' diye sorması üzerine; 'Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse, en azından elimden geleni yapmadım demem. Fazlasıyla yaptım çünkü' cevabını verdi.'NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'Ardından başka hayranın 'Yokken ne yapıyor mesela?' sorusuna da yanıt veren fenomen, 'Bilmiyorum ama bizimle değil. Nerede olduğunu bilmiyorum, arkadaşı var yanında. Neyse kızlar boşverin her şey olacağına varır, ben nerelerden sağ çıkmadım. Bunu da atlatacağım. Eskisinden çok çok daha iyi olacağım. Kendime de çocuklarımıza da sözüm olsun' diye yazdı.'DENGELERİMİZ DEĞİŞTİ'Eylül Öztürk tüm bu paylaşımların ardından hakkında çıkan boşanma haberlerine yine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Biz 7 yıldır evliyiz, hatta 8 olacak. Çocuklar olduktan sonra dengelerimiz değişti ve bu her evlilikte oluyormuş. Biz bu dengeleri oturtmaya çalışıyoruz ama başaracağız; yoksa boşanmak en kolayı. Profesyonel destek de alıyoruz.'AİLEMİ ÇOK SEVİYORUM'Sözlerine, 'Ben atlatabileceğimizi düşünüyorum ve bunun için çabalıyorum. Eşimi, çocuklarımı ve ailemi çok seviyorum. Elimden geleni de yapacağım, lütfen kalp kırmayın böyle yazıp' şeklinde devam eden Öztürk, şöyle ekledi:Ben de hatalıyım, bu konuyu buraya taşıdım ama artık çok dolmuştum ve paylaşacak birini aradım. İyi ki de yapmışım, çok güzel motivasyon mesajları aldım.