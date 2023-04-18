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Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi evleniyor!

Bir döneme damga vuran aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle hafızalarda yer edinen Tamer Karadağlı (55) ile iki yıldır aşk yaşadığı piyanist Iraz Yıldız (25) yollarını ayırmıştı. Iraz Yıldız, evlilk yolunda ilk adımı attığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 18.04.2023 - 00:19 Güncelleme: 18.04.2023 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Tamer Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim' yanıtını vermişti.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi evleniyor!

AŞK BİTTİ

Ünlü çiftin yaşadıkları fikir 'ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları silmesi ve takipleşmeyi de bırakması dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi evleniyor!

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Piyanist Iraz Yıldız, müzisyen Anıl Pinaz ile yeni aşka yelken açmıştı. Yıldız, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi ve sosyal medya hesabından duyurdu.

'EVET' DEDİM'

Iraz Yıldız, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafına 'Evet dedim' notunu düştü.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi evleniyor!

SAVCILIĞA BAŞVURU

Zaman zaman birlikte verdikleri pozları yayınlayan ikili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edilmişti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tamer Karadağlı'nın eski sevgilisi evleniyor!

ARZU BALKAN İLE EVLENDİ

Öte yandan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği kızları doğduktan bir yıl sonra sona ermişti.

2006 yılında Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğraf da paylaşıyor.

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