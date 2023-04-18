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Serra Yılmaz'a İtalya'dan önemli ödül

İtalya’da 19 senedir tiyatro ve sinema alanında sayısız projeye imza atan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş kadınlara verilen ‘Minerva- Anna Maria Mammoliti Ödülü’ne layık görüldü.

Ekleme: 18.04.2023 - 00:25 Güncelleme: 18.04.2023 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da 2009 yılında yaşamını yitiren gazeteci Anna Maria Mammoliti'nin kurucusu olduğu Kadınlar Kulübü'nün girişimiyle 1983'te hayata geçirilen ve İtalya Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülkenin fark yaratan kadınlarına adanan ilk ödülü olma özelliğine sahip Minerva - Anna Maria Mammoliti'nin bu yılki sahiplerinden biri Serra Yılmaz oldu.

'KADINLAR OLARAK HEP YAN YANA OLMALIYIZ'

Sanat alanında Türkiye'den ödül alan ilk isim olan Serra Yılmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İtalya'da böyle önemli bir ödülün bana verilmesinden dolayı çok mutluyum. Kendi alanlarında fark yaratan, başarılı kadınlardan biri olarak görülmek beni çok gururlandırdı. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız geriye gidişler ve olumsuzluklar bizi zorlasa da asla yıldırmıyor. Mücadeleyi sürdürmek zorundayız ve kadınlar olarak hep yan yana olmayız. Biz beraber çok güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz.

Serra Yılmaz'a İtalya'dan önemli ödül

Serra Yılmaz, İtalya'da tiyatro ve sinema çalışmalarına devam ediyor. Yılmaz, bu sene ‘Don Kişot' ile İtalya'da 200'den fazla sahnede tiyatroseverlerle buluştu.

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