Eski sevgilisiyle müzik kampına girdi

Yeni çıkardığı ‘Harcandıkça’ eserini, geçtiğimzi günlerde Camp Nou Stadı’nda oynanan Barcelona-Girona maçında tanıtan Simge Sağın, 2018 yılında ayrıldığı aranjör Ozan Bayraşa ile müzik kampına girdi.

Simge, hit şarkılara imza attığı aranjör sevgilisi Ozan Bayraşa ile dört yıl aşk yaşayıp 2018'de ayrılırken, aldatıldığını ima etmişti. Uzun zaman küs kalan ikili, geçtiğimiz yıl tekrar birlikte çalışmaya başlayıp arkadaş olmuştu.



Birlikteyken ‘Aşkın Olayım' şarkısını yapan Simge ve Ozan Bayraşa, geçtiğimiz günlerde de yeni parçaları ‘Harcandıkça'yı yayınlamıştı.



Ünlü popçu, İzmir'deki 20 derecelik havayı fırsat bilerek eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile Alaçatı'da bir ev tuttu. Yanlarına şarkı yazarı dostları Onurr'u da alarak kampa girdiler. Gün boyu sohbet edip müzik yapan ekip, ilham geldikçe yeni şarkılar üretiyor.



'PRENSLERİM'



Simge Sağın, Ozan Bayraşa ve Onurr'un fotoğrafını “Prenslerim” notuyla paylaştı.