Emre Altuğ'a çocuklarndan sahnede sürpriz

Emre Altuğ, yeni şarkısı 'Sevenler Ayrılmaz'ı doğum günü olan 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkısının tanıtımı için sahneye çıkan Emre Altuğ'a, Çağla Şıkel ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Hüseyin Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ sürpriz yaptı.

Son dönemde hem oyuncu hem de şarkıcı kimliğiyle dikkat çeken Emre Altuğ, yeni şarkısının tanıtımı için doğum gününde sahneye çıktı.ÇOCUKLARI SAHNEYE PASTAYLA ÇIKTI2008 yılında evlendiği ve 2015 yılında boşandığı Çağla Şıkel'den dünyaya gelen çocukları, ünlü sanatçıyı mutluyu gününde yalnız bırakmadı. Çocukları gecenin ilerleyen saatlerinde Emre Altuğ'un doğum gününü kutlamak için sahneye pastayla çıktı.'EVLATLARIN YAPTIKLARI SÜRPRİZ ZİYARET'Hem 54'üncü yaşını kutlayan hem de yeni şarkısını dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşayan Altuğ, çocuklarıyla duygu dolu anlarını sosyal medyadan paylaştı.Altuğ söz konusu paylaşımına şu notu düştü:Evlatların ‘sevenler ayrılmaz’ tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz ziyaret...Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu takipçisinden Emre Altuğ'a yorum ve beğeni yağdı.