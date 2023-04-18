Can Bonomo'dan Roman paylaşımı

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift, bugün oğulları ile yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlendi. Çift, bu mutlu evliliklerini Roman adında oğullarıyla taçlandırdı.Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift, bugün oğulları ile yeni bir paylaşım yaptı.Can Bonomo oğlu Roman'ın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Bonomo paylaşımının altına, 'Canım oğlum benim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum' notunu ekledi.