Yıllar sonra yeniden bir aradalar

Lise Defteri dizisinde oynadıkları Aylin ve Ediz rolleri ile ilk kez birlikte kamera karşısına geçen daha sonra Emret Komutanım dizisinde beraber rol alan Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra bir araya geldiler.

Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra bir araya geldiler. Bir dönemin popüler lise dizisi Lise Defteri'nde Aylin ile Ediz karakterlerini oynayan iki isim, askerlik dizisi Emret Komutanım'da da Alev Hemşire ile Posta Ferit karakterlerini oynamışlardı.Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra sosyal medya uygulaması TikTok'ta buluştular.Schaefer, 43 yaşına giren Kural'ın TikTok üzerinden yapmış olduğu yayına sürpriz bir şekilde konuk oldu. Canlı yayındaki sohbeti binlerce TikTok kullanıcısı izledi.