  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü şarkıcı Beşiktaş marşıyla evlendi!

Şarkıcı Murat Başaran ile bir yıldır aşk yaşadığı iş kadını Ayten Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikâh ile hayatını birleştirdi. Çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. "Çok mutluyum" diyen Başaran, daha önce sarf ettiği "Bir daha evlenmem" sözleriyle ilgili konuştu.

Ekleme: 17.04.2023 - 01:04 Güncelleme: 17.04.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Murat Başaran ile Ayten Öztürk dünyaevine girdi. İkili, nikâhın kıyıldığı salona Ömür Gedik ve Başaran’ın seslendirdiği Beşiktaş marşı ‘Bırakmam Seni’ ile giriş yaptı. Ömür Gedik, koyu Beşiktaş taraftarı olan meslektaşı ve Ayten Öztürk’e sürpriz yaparak, isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

"BİR YILDIR TANIŞIYORUZ"

Nikâh sonrası kameraların karşısına geçen Murat Başaran, “Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu" açıklamasını yaptı.

Ünlü şarkıcı Beşiktaş marşıyla evlendi!

"YEMEK GELDİ SANDI, YÜZÜK ÇIKTI"

Ayten Öztürk, evlilik teklifi hakkında, “Murat bana 'Hayır' deme şansı bırakmadı” şeklinde konuştu. Başaran ise “Restoranda yemek yerken önüne yemeğin geldiğini sandı. Açınca tabi yüzük olduğunu gördü. Sonra da evlenme teklif ettim” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Beşiktaş marşıyla evlendi!

"BİR DAHA EVLENMEM" DEMİŞTİ

Daha önce bir röportajında sarf ettiği “Bir daha evlenmem” sözleri hatırlatılan ünlü şarkıcı, “Sizi bu karardan vazgeçiren ne oldu?” sorusuna, “2.5 yıl önce evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Demek ki her erkeğe 'Evet' dedirtecek bir hanımefendi varmış. Ayten Hanım da benim idealimdeki, mutlu olabileceğimi düşündüğüm değerli bir insan” yanıtını verdi.

Nikah sonrası yakın dostlarını Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleştirdikleri düğünde ağırlayan ikili, Ramazan Bayramı’ndan sonra 3-4 günlük bir balayı planladıklarını söyledi.

ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
Kamu işçisi zam teklifi yükseldi! TÜRK-İş açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu
Murat Kurum: İFM, Londra ve New York ile rekabet edecek
Bakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladık
YSK Başkanı Yener'den seçimlerle ilgili önemli açıklamalar
Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi
TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı: TOKİ sonuçları sorgulama ekranı
İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde sapkınlığa yasal güvence vaadi: Saadet Partisi ne diyecek?
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu bugün ziyarete açıldı
Batı medyasının Türkiye analizleri hız kesmiyor: 2023 yılının en önemli seçimi yaklaşıyor!
Selçuk Bayraktar TCG Anadolu'dan paylaştı: Kızılelma ve Bayraktar TB3 güvertede
İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi
“Erbakan’ı ıslıklarım” diyen Kaftancıoğlu’nu Saadet Partisi baş tacı etti!
Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kentin birinci etabının açılışı yapıldı
Bakanlık açıkladı: 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı
Osman Gökçek Kızılcahamam'da sahur programına katıldı
Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor...

Sonunda bu da oldu: Adanalılar acılı şalgamdan dondurma üretti

Sonunda bu da oldu: Adanalılar acılı şalgamdan dondurma üretti

Uzmanlardan iklim değişikliği uyarısı: 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları birkaç kez su basacak

Uzmanlardan iklim değişikliği uyarısı: 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları birkaç kez su basacak

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek