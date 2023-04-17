Şoförü muhabirlerin üzerine araba sürdü!

İlişkileri 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkan 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ile 38 yaşındaki Umut Duygu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor.YAKIN ARKADAŞLAR BİRLİKTE EĞLENDİKenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve dostları Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandaydı.AYNI ARAÇLA EVE DÖNDÜLERGece yarısına kadar birlikte vakit geçirip eğlenen arkadaş grubu evlerine giderken de İmirzalıoğlu ailesinin aracıyla gitti. Sorulara yanıt vermeyen Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu ile sevgilisi kameralara gülümsemekle yetindiler.'BURADA ÇEKEMEZSİNİZ'Mekandan ayrıldıktan sonra Burçin Terzioğlu'nun Rumelihisarı'ndaki evine giden arkadaş grubunu, Terzioğlu'nun aracı arkadan takip etti. Evin önünde görüntü almak isteyen gazetecilerin üzerine arabayı süren Burçin Terzioğlu'nun şoförü 'Burası evin önü. Burada çekemezsiniz' diyerek bağırdı.ARABANIN ARASINA SIKIŞTIRDIAracın içinden gazetecilere sesini yükselten şoför, daha sonra görüntü alamasın diye muhabirlerin yolunu kapatarak onları duvar ile arabanın arasına sıkıştırdı. O esnada eve giren Kenan İmirzalıoğu, Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu, sanat dünyasında önde gelen isimlerden olarak bu tarz bir harekete neden izin verdikleri merak konusu oldu.