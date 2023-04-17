Şebnem Ferah'ın paylaşımına yorum yağdı!

2 yıldır sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan şarkıcı Şebnem Ferah, doğum gününde sessizliğini bozdu. Doğum gününü kutlayan şarkıcı, sahneleri çok özlediğini söyleyerek "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" dedi. Ferah'ın paylaşımına Cem Yılmaz ve Ezgi Mola başta olmak üzere birçok ünlü isimden yorum geldi.

Türkçe rock müziğinin başarılı isimlerinin başında gelen Şebnem Ferah, 51. yaşını kutladı. 2 yıldır Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Ferah, hem yeni yaşını kutladı hem de özlemini dile getirdi.'SİZİNLE ŞARKI SÖYLEMEYELİ 3 YILDAN FAZLA OLDU'Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Şebnem Ferah, sahilde çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: 'Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile orda olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum.'Ferah'ın paylaşımına Ezgi Mola, Nil Karaibrahimgil, Cem Yılmaz, Didem Soydan, Melek Mosso, Ceylan Ertem ve Atiye gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.