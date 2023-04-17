Özgü Kaya sesiyle izleyicileri mest edecek...

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor.Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Eren Ören, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.