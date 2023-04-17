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O yoruma çok sinirlendi!

Eski kaleci Volkan Demirel'in karısı Zeynep Sever 'Git Kuran-ı Kerim oku' mesajını paylaşıp sert çıktı.

Ekleme: 17.04.2023 - 09:02 Güncelleme: 17.04.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medyada fenomen bir isim.

Zeynep Sever Demirel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cesur pozlara da imza atan oyuncu ve model son olarak okuduğu kitabı paylaştı.

'Ruhun Yaralı Şifacısı' kitabını okuyan Volkan Demirel'in eşi aldığı bir mesaja sinirlendi.

'Git Kuran-ı Kerim oku'

Zeynep Sever 'Git Kuran-ı Kerim oku' diyen takipçisine sert çıktı ve 'Valla ben 3 defa okudum. Sadece Kur'anı Kerim'i de değil demavi din kitaplarının hepsini. Bu arkadaş ve bunun gibilerin ezberlenmiş 2-3 arapça dua dışında bir şey bilmediğine de eminim.' dedi.

O yoruma çok sinirlendi!

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