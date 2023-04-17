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Ebru Şallı kaybettiği oğlunu andı

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 2020 yılında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın eşyalarını bağışladığını açıklamasıyla takdir toplayan model Ebru Şallı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü isim, vefat edişinin 3'üncü yılında oğlunu andı.

Ekleme: 17.04.2023 - 09:14 Güncelleme: 17.04.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz ay İstinye'de görüntülenen Ebru Şallı, ayaküstü gazetecilerle konuşarak; "İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkenin durumu ortada. Pek keyfimiz yok" açıklamasını yapmıştı. Yaşanan deprem felaketi sonrası bir kafede otururken basına yansıyan fotoğraf karesi hatırlatılan ünlü isim, şöyle konuşmuştu:

Ben üç hafta hiç kendime gelemedim. Zaten ağır şeyleri kaldıramıyorum artık, hele ki çocuklar söz konusu olduğunda... Yaşanan bu olaylar sonrası herkes çok kötü olmuştur, iyi olacak birini düşünmüyorum. Melatonin falan alıyorum. Nefes çalışmaları, bir şeyler yapıyorum. Birçok insanın bu yönde şikayeti olduğu için birkaç video çektim, YouTube'a... Bana faydası oldu, insanlara da faydası olsun diye.

"O ADAMI ANLAYAMAZ KİMSE"

2020 yılında oğlu Pars’ı lenfoma kanserinden kaybeden Ebru Şallı, depremde evlatlarını göçük altında olan anneleri gördüğünde ne hissettiği sorulunca, "O görüntü hiç gözümün önünden gitmiyor, baba ve kızı... O adamı anlayamaz kimse. Bunu yaşayan bilir. O yüzden herkes dışarıdan ahkam kesiyor, konuşuyor anlatıyor ama yaşamadan onu tatmadan birinin onu anlayabilmesi çok zor. Zaten empati yoksunuyuz, maalesef. İnsan başka kafalara giriyor, kalbim güm güm atıyor, yerinden çıkacak gibi benim" ifadelerini kullanmıştı.

PARS'IN EŞYALARINI BAĞIŞLADI

Oğlu Pars’ın eşyalarını depremzede çocuklara bağışladığını söyleyen Ebru Şallı, "Pars’ın odasına hiç girmemiştim. Depremin üçüncü haftasıydı ilk defa o zaman girdim. Pars’ın eşyalarını artık toplamamız gerekiyordu. Ben güzel bir yere ulaştırmak istiyordum. 8-9 yaşındaki ihtiyacı olan bir erkek çocuğunun her şeyi var, her şeyi çok yeni. Hastane süreci olduğu için o süreçte onların böyle çok yerine ulaşmasını istiyordum, ve ben bunu direkt başardım. Beş erkek çocuklu bir aile Pars’ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şeyi tek tek güzel, güzel paketledim. Hem ağladım hem yaptım” demişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Pars’ı çok mutlu etmişsinizdir" sözleri üzerine Şallı; "Her şey ulaştı yerine” dedikten sonra gözyaşlarını tutamamıştı.

HAYATINI KAYBEDEN OĞLUNU ANDI

Ebru Şallı, son olarak geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 16 Nisan 2020'de hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı andı.

Peş peşe oğlunun fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim, gönderisine; "Sensiz geçen bir yıl daha Ponçigim. O melek yüzün her yerde, hep benimle hep... Nur yüzlü Ponçigim" mesajını yazdı.

Ebru Şallı kaybettiği oğlunu andı
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