Aşkları gündemden düşmüyor!

Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Erçel ve Sabancı, bir mekanda hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Çok konuşulan bu kare aşkın belgesi olmuştu.PARİS'TE AŞK TATİLİHande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.EL ELE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTIİstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, bir hafta sonra Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.HANDE ERÇEL GÖZ KAMAŞTIRDI!İş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam eden Hande Erçel, geçtiğimiz gün menajerlik ofisinden çıkarken objektiflere takıldı. Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran güzel oyuncu, proje görüşmelerinin olduğunu ama netleşen bir işin olmadığını belirtti."YOĞUN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM""Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna cevap veren ünlü isim, "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" şeklinde konuştu."HER ŞEY GÜZEL"Basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltmesi üzerine hızla aracına yönelen Hande Erçel, "Her şey güzel ve yolunda, çok teşekkür ederim" açıklamasını yapmakla yetindi.