O iddialara yanıt verdi!

2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla sık sık gündeme geliyor.Özellikle çocuk karakterlere hayat veren isimler, şimdilerde de dostluklarını devam ettiriyor.Sık sık bir araya gelen oyuncular, sosyal medya hesaplarından o anları paylaşıyor.Kadroda en çok dikkat çeken isim ise Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı.2 çocuk annesi olan Ersubaşı, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir dönem eşiyle yaşadığı şiddet olaylarıyla adından söz ettiren oyuncu, boşandığı eşiyle yeniden barışmıştı.Çift yeniden ayrılık kararı alırken Damla Ersubaşı hakkındaki iddialar gündem oldu.Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, eşine müstehcen fotoğraf yollamakla suçladığı oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın? Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım.İddiaların odağındaki Damla Ersubaşı ise yaptığı paylaşımla dava açacağını söyledi.Ersubaşı, "Hakkımda yazılan ve kişilik haklarımı ve beni itibarsızlaştırmak için yapılan yalan eylemlerin hepsi için hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım. Hukuki süreci sizlerle en kısa sürede paylaşacağım." şeklinde yanıt verdi.