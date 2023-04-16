  • USD: 19,34 - 19,37
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O iddialara yanıt verdi!

Özel hayatıyla sık sık gündemde olan Damla Ersubaşı hakkında, en yakın arkadaşının eşine müstehcen fotoğraf attığı iddia edildi.

Ekleme: 16.04.2023 - 13:42 Güncelleme: 16.04.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla sık sık gündeme geliyor.

Özellikle çocuk karakterlere hayat veren isimler, şimdilerde de dostluklarını devam ettiriyor.

Sık sık bir araya gelen oyuncular, sosyal medya hesaplarından o anları paylaşıyor.

Kadroda en çok dikkat çeken isim ise Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı.

2 çocuk annesi olan Ersubaşı, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir dönem eşiyle yaşadığı şiddet olaylarıyla adından söz ettiren oyuncu, boşandığı eşiyle yeniden barışmıştı.

Çift yeniden ayrılık kararı alırken Damla Ersubaşı hakkındaki iddialar gündem oldu.

"Nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın"
Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, eşine müstehcen fotoğraf yollamakla suçladığı oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bana sığındın ben seni buraya taşıdım paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık'la evliyim kendine gel... Sen gecenin 3'ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın? Sen hani kocanın ailesini bir milyon dolandırdın ya ben her şeyi ispatlayacağım.

"Hukuki işlemleri başlattım"
İddiaların odağındaki Damla Ersubaşı ise yaptığı paylaşımla dava açacağını söyledi.

Ersubaşı, "Hakkımda yazılan ve kişilik haklarımı ve beni itibarsızlaştırmak için yapılan yalan eylemlerin hepsi için hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım. Hukuki süreci sizlerle en kısa sürede paylaşacağım." şeklinde yanıt verdi.

O iddialara yanıt verdi!
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
'Partiye FETÖ'cüler doluştu' diyerek İYİ Parti'den istifa eden Vedat Yenener: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar programında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde diğer taraf darmadağın
Sirkeci'de tramvay raydan çıktı: Seferler aksadı
Şanlıurfa'da afet konutları teslim ediliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Akşener yargılama tehditlerinin dozunu arttırdı...
Bakan Kurum, Hatay TOKİ'de son durumu paylaştı: İnşaatlar yükseliyor!
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda: Vatandaşların ziyaretine açılacak
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli açıklamalar
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Bunlar masa değil maşadır
1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan seçimler için kritik karar: 40 farklı noktada olacak
CHP'de taksitle maaş skandalı! İlçe belediyesini bile yönetemediler
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız
Osman Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kaçak yapı algısını canlı yayında ifşa etti!
Osman Gökçek'ten Şaban Sevinç'e tokat gibi cevap!
Hollanda’da Kur'an-ı Kerim’e alçak saldırı: Yine İslam’ı hedef aldılar
Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Mıknatıslı bilye yutan Miraç, ameliyatla yaşama tutundu

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Marmara'da endişelendiren görüntü: Müsilaj kâbusu geri mi döndü?

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

Depremin vurduğu Nurdağı'nda köy evlerinin ilk etabı bayramda teslim edilecek

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

İstanbul'da barajların doluluk oranı: Yüzde 44,38

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek