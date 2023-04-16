Larissa Gacemer hastalığını açıkladı

Bir dönem Survivor'da yarışarak adını duyuran model Larissa Gacemer, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.Brezilyalı güzel, yarışmanın ardından eski basketbolcu Burak Gacemer ile içerikler üretmeye başladı.Sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan paylaşımlar, büyük bir ün getirdi.Eşiyle beraber İzmir'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden para kazanan Larissa, paylaştığı kareleri ve güzelliği ile gündem oluyor.2,8 milyon takipçisi bulunan Gacemer, eşiyle birlikte sık sık esprili videolar çekerek takipçileriyle paylaşıyor.Gacemer ile sık sık yeni kareler yayınlayan ve videolar çeken Larissa, doğallığı ile herkesin kalbinde taht kurdu.Son olarak sevilen isimden üzücü bir haber geldi.Sosyal medya hesabından hastalığını açıklayan Larissa, fotoğraflarla hastalığını özler önüne serdi.Larissa Gacemer üzücü haberi takipçileriyle paylaştı! 'İki ay oldu iyileşiyorum..'Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastalığının ortaya çıktığını belirten model şu ifadeleri kullandı:Güzel insanlar, depremden 1 hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince bir kaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi. Doktor direkt “Pityriasis Rosea” Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü 2 ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum! Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer.