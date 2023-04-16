Hande Erçel gerildi!

Siyah şıklığı ve fit görünümü ile göz kamaştıran Erçel, “Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?” sorusuna “Televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef” cevabını verdi.Sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili gelen aşk soruları karşısında gerilen oyuncu “Her şey güzel ve yolunda” demekle yetindi.Öte yandan zayıflığıyla dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden “Bir deri bir kemik kalmışsın. Hemen kilo almalısın” yorumları geldi.