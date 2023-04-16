Bebeklerinin cinsiyetleri belli oldu

Yaz aylarında bebeklerine kavuşmayı bekleyen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Sosyetenin ünlü ailelerinden Sabancı'larda bebek sevinci yaşanıyor.



Ailenin büyük oğlu Hacı Sabancı, 2021'de Nazlı Sabancı ile dünyaevine girdi.



Cemiyetin önde gelen çiftleri arasında yer alan ikili, 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda düğün töreni düzenledi.



Görkemli bir organizasyona imza atan çiftin düğünü günlerce konuşuldu.



Sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören genç çift, kısa bir süre önce bebek beklediklerinin müjdesini verdi.



Babaanne Sabancı'nın kız torun özlemi

4 aylık hamile olduğu öğrenilen Nazlı Sabancı, fotoğrafı "3" notuyla paylaştı.



Bebek müjdesi ailede büyük bir sevince yol açtı.



Babaanne Arzu Sabancı'nın, 3 erkek çocuktan sonra kız torun istediği konuşulmuştu.



Kız bebek yolda

Son olarak Sabah'tan Bülent Cankurt, köşe yazısında Sabancı bebeğinin cinsiyetini duyurdu.



Arzu Sabancı'nın gönlünden geçenin olduğu belirtildiği yazıda, ağustos ayında doğum yapması beklenen Nazlı Sabancı'nın kız bebeği olacağı öğrenildi.